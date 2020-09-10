عاجل .. الوطنية للانتخابات تدعو لانتخابات النواب وتعلن الجدول الزمنى 

دعت الهيئة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الخميس، الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب 2021، وأعلنت الجدول الزمنى للانتخابات.





وقال لاشين، فى مؤتمر صحفى اليوم الخميس، من مبنى التلفزيون المصرى "ماسبيرو"، إن طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2020، ستبدأ يوم الخميس 17-9-2020، حتى السبت 26-9-2020 من التاسعة صباحا إلى الخامسة مساء، ماعدا اليوم الأخير، ستكون حتى الثانية مساء.

وأضاف لاشين "على كل من يرغب فى الترشح البدء فى إجراءات الكشف الطبى".