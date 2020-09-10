مصدر لـ دوت الخليج : توقيع كشف طبى وتحليل مخدرات على كمسرى قطار المنصورة

قال مصدر مسؤول بـ هيئة سكك حديد مصر، إنه سيتم توقيع الكشف الطبى على كمسرى قطار 941 "القاهرة - المنصورة"، وتحويلهم للتحقيق نتيجة تجاوزهم على جندى من أفراد القوات المسلحة بالقطار، وهما عادل فاروق وعادل صلاح.





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