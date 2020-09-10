أخبار مصرية

إعفاء المجندين من مصروفات الانتقال أول مشروع قانون تحت قبة الشيوخ

0 نشر
مريم يوسف 2020-09-10 17:48 0 تبليغ

Advertisements
أشاد المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجى، باللفتة الإنسانية الإيجابية التى بدرت من السيدة "الحاجة صفية" بدفع ثمن التذكرة لأحد المجندين بالقوات المسلحة فى قطار المنصورة.

وقال الجندى فى بيانه الصادر اليوم الخميس، إن الفيديو المتداول للواقعة يظهر شهامة وأمومة سيدة مصرية استفزها طريقة تعامل كمسارى القطار مع شاب مصرى مجند يؤدى فترة تجنيده دفاعا عن وطنه.

وتابع عضو مجلس الشيوخ: "نحن نقول إن هؤلاء هن عظيمات مصر، مثنيا على دور المرأة المصرية فى مختلف المواقف والتى تأتى دائما معبرة عن طيبة وشهامة وأصالة الشعب المصرى، لتقف بالمرصاد أمام المحاولات الفردية المسيئة التى تصدر من بعض الأشخاص القليلين". 

وأشار إلى أن اعتذار السكة الحديد ووزارة النقل عن الواقعة أمر إيجابى، فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كمسارى القطار المتسبب فى الواقعة.

وصرح عضو مجلس الشيوخ، بأنه سيتقدم بمشروع قانون لإعفاء كل المجندين من مصروفات الانتقال بالمواصلات العامة طوال مدة الخدمة العسكرية، وطالب الحكومة بأن يتم إعفاء المجند من كل مصروفات انتقاله وسفره بالمواصلات العامة من وإلى وحدته.   

Advertisements

 

 

 

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر إعفاء المجندين من مصروفات الانتقال أول مشروع قانون تحت قبة الشيوخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا