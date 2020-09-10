إعفاء المجندين من مصروفات الانتقال أول مشروع قانون تحت قبة الشيوخ

وقال الجندى فى بيانه الصادر اليوم الخميس، إن الفيديو المتداول للواقعة يظهر شهامة وأمومة سيدة مصرية استفزها طريقة تعامل كمسارى القطار مع شاب مصرى مجند يؤدى فترة تجنيده دفاعا عن وطنه.
وتابع عضو مجلس الشيوخ: "نحن نقول إن هؤلاء هن عظيمات مصر، مثنيا على دور المرأة المصرية فى مختلف المواقف والتى تأتى دائما معبرة عن طيبة وشهامة وأصالة الشعب المصرى، لتقف بالمرصاد أمام المحاولات الفردية المسيئة التى تصدر من بعض الأشخاص القليلين".
وأشار إلى أن اعتذار السكة الحديد ووزارة النقل عن الواقعة أمر إيجابى، فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كمسارى القطار المتسبب فى الواقعة.
وصرح عضو مجلس الشيوخ، بأنه سيتقدم بمشروع قانون لإعفاء كل المجندين من مصروفات الانتقال بالمواصلات العامة طوال مدة الخدمة العسكرية، وطالب الحكومة بأن يتم إعفاء المجند من كل مصروفات انتقاله وسفره بالمواصلات العامة من وإلى وحدته.
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