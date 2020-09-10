الوطنية للانتخابات : قواعد صارمة لدخول لجان انتخابات النواب لمواجهة كورونا

وشدد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، على ضرورة تعقيم كافة لجان الانتخابات أثناء إجراء ماراثون انتخابات مجلس النواب 2021، قبل وبعد الانتخابات.

وطالب لاشين، بإلزام كافة أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات، لافتا إلى توزيع كمامات مجانية لمن يحضر لمقر اللجنة بدون كمامة.

وشدد لاشين، على ضرورة إلزام جميع المرشحين بإجراء الدعاية الانتخابية على وسائل التواصل الاجتماعى.

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ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الخميس، الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب 2021، وأعلنت الجدول الزمنى للانتخابات.

وقال رئيس الهيئة، فى مؤتمر صحفى اليوم الخميس، من مبنى التلفزيون المصرى "ماسبيرو"، إن طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2020، ستبدأ يوم الخميس 17-9-2020، حتى السبت 26-9-2020 من التاسعة صباحا إلى الخامسة مساء، ماعدا اليوم الأخير، ستكون حتى الثانية مساء.