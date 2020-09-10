محافظ المنيا يقرر تخفيض درجات القبول ببعض مدارس الثانوى العام والفنى

وافق أسامة القاضى، محافظ المنيا، على تخفيض مجموع القبول بعدد من مدارس التعليم الثانوى العام والتعليم الفنى "صناعى - تجارى - مزدوج" للعام الدراسى 2020 - 2021، نظرا لوجود أماكن شاغرة ببعض المدارس، وتحقيقاً للمصلحة العامة للطلاب.





وأوضح محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن مجموع القبول بالثانوى العام أصبح 240 بتخفيض خمس درجات عن الحد الأدنى المعتمد، وهو 245 درجة، وذلك بالمدارس التالية:

- "شم البحرية الثانوية المشتركة" بمركز مغاغة.

- "القيس الثانوية المشتركة، بردنوها الثانوية المشتركة، وبنى علم الثانوية المشتركة، والشهيد محمد القرنى الثانوية المشتركة" بمركز بنى مزار.

- "عنانى الثانوية المشتركة، وحلوة الثانوية المشتركة، وصالح يوسف الجارحى الثانوية" بمركز سمالوط.

- "طهنشا الثانوية المشتركة، وزهرة الثانوية المشتركة، والحى السادس الثانوية بنات، وسليمان مبروك الثانوية المشتركة" بمركز المنيا.

- "بنى حسن الشروق الثانوية المشتركة" بمركز أبو قرقاص.

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- "نزلة البرشا الثانوية المشتركة، والروضة الثانوية المشتركة، والمحرص الثانوية المشتركة، والشهيد أحمد صابر الثانوية المشتركة، والأشمونين الثانوية المشتركة، ودروة الثانوية المشتركة، وتندة الثانوية المشتركة، سيف الغربية الثانوية المشتركة، والشهيد محمد يوسف الثانوية المشتركة" بمركز ملوى.

- "نزلة محمد سمهان الثانوية المشتركة، واسمو العروس الثانوية المشتركة" بمركز ديرمواس.

كما تم تخفيض المجموع بمدارس التعليم الفنى، حسب كل مدرسة ونوعيتها كالتالى، ملوى الصناعية بنين بمجموع من 216 إلى215، وملوى الصناعية بنات من 227 إلى224، وناصر التجارية بنين من 211 إلى210، والمنيا الصناعية شرق النيل من 202 إلى 199، والمنيا الفنية المتقدمة التجارية من 228 إلى210.

بالإضافة إلى فصول ملحقة بمدرسة المنيا الثانوية الزراعية "صناعات غذائية" من 220 إلى 210، وفصول ملحقة بمدرسة المنيا المعمارية الزخرفية العسكرية "نجارة أثاث" من 220 إلى 210، وفصول ملحقة للتعليم والتدريب المزدوج بملوى من 175 إلى 160.