رسميا.. كاف يؤجل نصف نهائى أبطال أفريقيا لـ 17 و18 أكتوبر والنهائى 6 نوفمبر

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عبر موقعه الرسمى المواعيد الجديد لمباريات الدور نصف النهائى لمسابقتى دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية بعد الموافقة على تأجيلها إلى شهر أكتوبر المقبل بدلا من نهاية سبتمبر الجارى، حيث يلتقى الأهلى والزمالك مع الوداد المغربى والرجاء على الترتيب فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ووافقت اللجنة التنفيذية بالكاف، خلال اجتماعها اليوم، الخميس، على تغيير المواعيد الخاصة بالدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا حيث جاءت كالتالى.. مواجهتا الذهاب: 17 و 18 أكتوبر 2020 مواجهتا الإياب: 23 و 24 أكتوبر 2020 المباراة النهائية: 6 نوفمبر 2020 Advertisements وكان من المقرر إقامة مواجهات ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا بين الأهلى والوداد والرجاء والزمالك يومى 25 و26 سبتمبر الجارى، فيما تقام جولة الإياب يومى 2 و3 أكتوبر المقبل. أما فيما يتعلق بمواعيد الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية التى تشهد تواجد بيراميدز فى مواجهة مع حوريا كوناكرى الغينى، والثنائى المغربى حسنية أغادير ونهضة بركان فى نصف النهائى الآخر، جاءت المواعيد الجديدة لها بعد التأجيل كالتالى.. نصف النهائي: 19 و20 أكتوبر 2020 النهائي: 25 أكتوبر المقبل وكان من المفترض إقامة نصف نهائى الكونفدرالية، بين بيراميدز وحوريا ونهضة بركان وحسنية أغادير من مباراة واحدة يوم 22 سبتمبر الجارى، على أن يقام النهائى 27 سبتمبر.

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