قرار جمهوري بإنهاء تولي السياحة مسئولية الإدارة والاستغلال المؤقت لمنطقة قصر المنتزه

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 481 بإنهاء تولي وزارة السياحة مسئولية الإدارة والاستغلال المؤقت لمنطقة قصر المنتزه وقيامها بتسليم المنطقة إلى رئاسة الجمهورية.
ونشر القرار فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس.
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