خلال متابعة مشروعات تطوير المرفق.. كامل الوزير: خدمة الراكب وتسهيل تنقله أولى اهتمامات العاملين بالسكة الحديد

كامل الوزير:

أهمية كبيرة للارتقاء بسلوك العاملين بهيئة السكك الحديدية وخاصة المتعاملين مع الجماهير

التأهيل الفني شرط للتشغيل على القطارات

الاحترام الكامل للركاب في مختلف المواقف أولى اهتمامات العاملين بالسكة الحديد

عقد اليوم الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، اجتماعًا موسعًا مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية وناقش الوزير في بداية الاجتماع أهمية الارتقاء بسلوك العاملين بهيئة السكك الحديدية وخاصة المتعاملين مع الجماهير مثل رؤساء ومشرفي القطارات وصرافي التذاكر وخدمة العملاء وكيفية تطوير وتنمية قطاع الموارد البشرية بالهيئة واطلع علي الإجراءات التي تتخذها الهيئة والبرامج التدريبية الخاصة بالقياسات النفسية والسلوكية للعاملين المتعاملين مع الجمهور وكذلك البرامج التدريبية التي يتم تنفيذها بالتعاون مع جهاز العمل النفسي بالقوات المسلحة والخبراء المتخصصين في هذا المجال من أساتذة الجامعات ووجه الوزير بضرورة التعاقد مع معاهد تدريب وجامعات متخصصة في هذا المجال بالاشتراك مع الهيئة في تدريب العاملين إلي جانب التدريب الحالي في معهد وردان ومراكز التدريب الأخري بالهيئة ومواقع العمل علي أن تشتمل تلك الدورات تدريبات في السلوكيات بالإضافة إلي التدريب الفني.

وشدد الوزير على أن يكون شرط الحصول علي رخصة التشغيل أن يجتاز العامل كافة الإختبارات النفسية والسلوكية بالإضافة إلي التأهيل الفني كشرط للتشغيل على القطارات مع ضرورة الاحترام الكامل للركاب في مختلف المواقف وأن يكون خدمة الراكب وتسهيل تنقله على خطوط السكك الحديدية أولى اهتمامات كافة العاملين بالسكة الحديد.

كما تابع الوزير عددا من المشروعات الجاري تنفيذها لتطوير مرفق السكك الحديدية مثل موقف المناقصة الخاصة بتوريد عدد 100 جرار سكة حديد بتمويل مقدم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD بقيمة تقديرية 290 مليون يورو لدعم قوة الجر بالسكة الحديد مشيرا الى ان خطة الوزارة تشمل التعاقد على 260 جرارا جديدا وتحديث وإعادة تأهيل وإصلاح 172 جرارا من الأسطول الحالي مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال تتمثل في (110 جرارات جديدة من جنرال إلكتريك وإعادة تأهيل 81 جرار جنرال إليكتريك وعقد دعم فني لمدة 15 عامًا يشمل قطع الغيار، بالإضافة إلى تصنيع وتوريد 50 جرارا جديدا مع شركة PRL الأمريكية، وتحديث 50 جرارا من الأسطول الحالي، وعمل عمرة جسيمة لـ41 جرارا آخر من الأسطول الحالى، بالإضافة إلى عقد صيانة طويل الأجل لمدة 15 سنة خاص بـ141 جرارا.

واستعرض وزير النقل موقف المناقصة الخاصة بتوريد عدد 160 عربة بضائع قلاب بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ممثلة في مصنع سيماف خاصة مع اهتمام الوزارة بتعظيم الاستفادة من نقل البضائع عبر خطوط السكك الحديدية لزيادة موارد الهيئة المالية وتخفيف الأحمال على الطرق بالإضافة إلى متابعة آخر المستجدات الخاصة بمشروع تركيب بوابات التذاكر في عدد 4 محطات رئيسية كمرحلة أولي وهي (القاهرة / الجيزة / الإسكندرية / سيدي جابر) والموقف الخاص بالتعاقد علي 6 قطارات نوم جديدة ووجه الوزير بسرعة إنهاء الدراسات الفنية المطلوبة لهذه المشروعات تمهيدا للتعاقد مع أفضل الشركات المتقدمة لتنفيذها لاستمرار التحسن في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.