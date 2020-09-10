يصرف مجانا.. التأمين الاجتماعي: لا صحة لوقف معاش أكتوبر لغير حاملي كارت ميزا

نفي اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عدم صرف معاشات شهر أكتوبر والدفعة الثانية من متجمدات فرق العلاوات الخمس إلا لمن يحمل "كارت ميزا".

وقال رئيس الهيئة، إن أصحاب المعاشات يمكنهم الحصول على "كارت ميزا" من مكاتب هيئة البريد المصري المنتشرة في أنحاء الجمهورية أثناء صرف معاشهم الشهري، وعليه سيقوم صاحب المعاش بالاتصال برقم خدمة العملاء للبريد - والذي تم إخطاره به عند استلام الكارت – لتفعيل الكارت وحتى يتسنى للهيئة التأكد من أن الكارت بحوزة صاحب المعاش.

وأشار إلى أن عدد أصحاب المعاشات الذين حصلوا على كروت ميزة من منافذ هيئة البريد على مستوى الجمهورية بلغ 500 ألف صاحب معاش حتى الآن، ويمكنهم الحصول على معاشهم عن طريق الكارت بدءا من الشهر المقبل دون أدنى عبء مادي أو معنوي على صاحب المعاش.

وبشأن رسوم الحصول على الكارت، أكد اللواء جمال عوض أن مبلغ 25 جنيها الذي يتم تحصيله بواسطة مكاتب البريد لا يعتبر رسوما إدارية لا ترد لأن الكارت يصرف مجانا لأصحاب المعاشات، وسيتم إيداع هذا المبلغ في حساب كارت ميزا الخاص بصاحب المعاش.

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وعن أهمية هذه الخطوة، أوضح رئيس هيئة التأمين الاجتماعي أن الهيئة تتجه إلى التحول الرقمي في جميع عملياتها في إطار خطة الدولة للانتقال للشمول المالي، ولتطوير ورفع كفاءة العمل بها وتلبية طموحات أصحاب المعاشات والتيسير عليهم، وذلك سيتطلب عدة مراحل وخطوات منها صرف المعاشات بكروت ميزا التي تدعم عمليات السحب النقدي والإيداع والشراء من المحال التجارية ومواقع التسوق والخدمات الالكترونية وكذا سداد المستحقات الحكومية، كما يمكن لصاحب المعاش استخدامها مع جميع ماكينات الصراف الآلي وهو ما سيقضي على التكدس في مكاتب التأمينات والبريد.

وأضاف أنه يتابع عن كثب عملية التحول لصرف المعاشات بكروت ميزا مع الجهات المعنية ويتواصل لتذليل أي عقبات، حيث لدي الهيئة 6 مليون و 500 ألف بطاقة أصدرتها تطمح إلى تحويلهم لكروت ميزا.. مشيرا إلى أن عملية تحويلهم ستتم وفقا لخطة وضعتها الهيئة ستنفذ خلال فترة مدتها من 6 إلى 8 شهور، حيث سيتم إخطار هيئة البريد كل شهر بأسماء أصحاب المعاشات التي ستصرف لهم كروت ميزا أثناء صرفهم لمعاشهم.

ودعا أصحاب المعاشات إلى الحصول على هذه الكروت حتى يتسنى لهم الحصول على مستحقاتهم بسهولة ويسر ودون تكبد أدنى عناء.. مشددا أن الهيئة لا تدخر جهدا في تنفيذ أي إجراء يسهم في تطوير منظومة التأمينات والمعاشات.