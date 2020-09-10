نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق الصالون الثقافي الأول لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت قبل قليل، فعاليات الصالون الثقافي الأول لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذي تنظمه لجنة الثقافة والإبداع، بمقر التنسيقية، لتسليط الضوء على الاحتفال بالسنة المصرية (6262).

وتدير الجلسة، الإعلامية نشوى الشريف، عضو التنسيقية، ويتحدث فيها، رامي عبدالباقي، عضو اللجنة، والدكتور محمد غنيم، عضو التنسيقية، وأحمد فتحي فرج الله، عضو التنسيقية، كما يشارك من خارج التنسيقية الدكتور سامي حرك.

والسنة المصرية سنة نجمية شمسية، ترتبط بدايتها ونهايتها بظاهرة فلكية، هي ظهور النجم "سبدت" مع شروق الشمس مرة واحدة في السنة، وتوافق بداية السنة المصرية لهذا العام، يوم الجمعة 11 سبتمر الجاري.

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