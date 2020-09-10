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"أمهات مصر" يشيدن بـ"سيدة القطار": نموذج لشهامة وجدعنة الأم المصرية

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أحمد جودة - القاهرة - أشادت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، بالأم المصرية الملقبة ب" سيدة القطار" التي قامت بدفع تذكرة القطار للمجند بعد مشادات وأسلوب غير لائق من جانب الكمسري، الأمر الذي أثار غضب الكثير وتعاطفوا مع الشاب المجند. 

وأكدت عبير، التي تشغل عضو المجلس القومي للمرأة، أن سيدة القطار نموذج للأم المصرية التي تتميز بالشهامة والرجولة في المواقف، وكذلك تتمتع بعاطفة الأم التي ليس لها حدود، والتي كانت سببا  في تعاطفها مع الشاب المجند ولم تسمح للكمسري بترحيل المجند وإنزاله من القطار في أقرب محطة للتحقيق معه وقامت بدفع التذكرة للمجند، دون أي مراعاه أو إحساس أو شهامة من جانب الكمسري، مستطردة: "الست المصرية دي طلعت أجدع من الكمسري".

وأشارت عبير، في تصريحات صحفية، إلي أن هذة السيدة هي نموذج للأم المصرية العظيمة، مقدمة الشكر لها ولكل أم مصرية علي شهامتهن وجدعنتهن.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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