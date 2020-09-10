وأشار بيان الوزارة إلى أنه تم التحقيق مع الكمسارية بمعرفة الشؤون القانونية بهيئة السكك الحديدية، وجاءت نتائج التحقيقات وفقاً للائحة نظام العاملين بالهيئة كالتالى:
- تم مجازاة عادل فاروق عبدالهادى – رئيس القطار بخصم أجر 50 يوما "خمسون يوما" من راتبه، لما بدر منه تجاه الركاب، وعدم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة بارتداء الكمامة الطبية، والمنصوص عليها بقرارات رئيس مجلس الوزراء.
- تم مجازاة عادل صلاح عبدالمنعم مشرف القطار بخصم أجر 15 يوما من راتبه، لعدم تنفيذه تعليمات الهيئة فى هذه الواقعة، وعدم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة بارتداء الكمامة الطبية المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء.
- صدرت تعليمات باستبعاد المذكورين عن العمل بقطارات الركاب، وتشغيلهم بقطارات نقل البضائع.
- كما تم تحرير محضر شرطة لهم لعدم ارتدائهم الكمامة الطبية وتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء عليهم بالغرامة 4000 جنيه.
- بفحص بيان الحالة الوظيفية للمذكورين تبين سلبية آخر تحليل للمواد المخدرة فى مارس 2020 وقد تم تحويل المذكورين اليوم الخميس 10/9/2020 بعد حدوث الواقعة للكشف الطبى مخدرات والكشف الطبى النفسى.
وأكد البيان احترام وزارة النقل وكافة العاملين بها لرجال القوات المسلحة الباسلة، الذين نذروا أنفسهم فداء لوطنهم وشعب مصر العظيم.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر عاجل.. النقل تعلن نتائج التحقيقات بواقعة تجاوز كمسارية قطار فى حق مجند على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.