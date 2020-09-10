صور.. المصريين الأحرار يقترح توفير أراض للخريجين لزيادة الرقعة الزراعية

وذكر البيان الصادر، اليوم الخميس، أن الحزب طرح مقترحات منها إمكانية توفير أراض زراعية للشباب الخريجين من أبناء مطروح، ومساعدتهم فى استصلاح وزراعة تلك الأراضى لخلق فرص عمل للشباب وزيادة الرقعة الزراعية.

واتفق الزعيرى على إجراء زيارة ميدانية بمشاركة أمانة الحزب بسيوة، للوقوف على المشروع على أرض الواقع.