إنفوجراف .. قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

وأوضح رئيس مجلس الوزراء عددا من النقاط التى أثارت الجدل بين المواطنين مؤخرا حول القانون، كما أكد على المحافظين مراعاة البعد الاجتماعى فى تطبيق القانون.

ونشرت الصفحة الرسمية مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجراف عن قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وكان المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء اعتبر أن غالبية القيم المقدرة لقيمة التصالح فى المتر الواحد، أصبحت فى متناول الجميع، سواء فى القرى أو المدن، حيث أن الحد الأدنى فى الريف المصرى يصل إلى 50 جنيها.