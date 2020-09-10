على مرحلتين .. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمنى لانتخابات النواب

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وحسبما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الخميس، تجرى المرحلة الأولى فى كل من: الجيرة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر، الأحمر الإسكندرية، البحيرة، مطروح.
على أن تكون مواعيد انتخابات المرحلة الأولى، خارج جمهورية مصر العربية أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 21و 22 و23 أكتوبر، وداخل جمهورية مصر العربية، يومى السبت والأحد الموافقين 24 و2020/10/25م.
وشملت المرحلة الثانية، محافظات: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.
على أن تكون مواعيد انتخابات المرحلة الثانية، خارج جمهورية مصر العربية، أيام الأربعاء والخميس الجمعة، الموافقين 4 و 5 و 6 نوفمبر 2020، وداخل جمهورية مصر العربية، يومى السبت والأحد الموافقين 7 و 8 نوفمبر 2020.
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