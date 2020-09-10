بالمستندات .. تفاصيل الجدول الزمنى لانتخابات مجلس النواب

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وأشار لاشين فى مؤتمر صحفى، مساء اليوم الخميس، أنه تقدم طلبات الترشح اعتبار من يوم الخميس 17 سبتمبر وحتى 26 سبتمبر 2020، وعلى كل من يرغب فى الترشح أن يبدأ فى إجراءات الكشف الطبى وفق القواعد المتبعة.
وأوضحت الهيئة فى بيان لها تفاصيل الجدول الزمنى لانتخابات مجلس النواب كالتالى:
الأربعاء والخميس والجمعة 21 إلى 23 أكتوبر موعد تصويت المصريين بالخارج بالمرحلة الأولى و24 و25 أكتوبر موعد تصويت لانتخابات النواب بالداخل.
تعلن نتيجة الجولة الأولى فى المرحلة الأولى 1 نوفمبر 2020.
على أن تجرى انتخابات الإعادة بالخارج من 21 إلى 23 نوفمبر، و23 و24 نوفمبر موعد الإعادة بالداخل، وموعد إعلان نتيجة الانتخابات 30 نوفمبر 2020.
المرحلة الثانية تجرى فى الخارج من 4 إلى 6 نوفمبر وتجرى فى الداخل من 7 إلى 8 نوفمبر وتعلن النتيجة 15 نوفمبر 2020.
جولة الإعادة بالخارج من 5 إلى 7 ديسمبر وجولة الإعادة فى الداخل من 7 إلى 8 ديسمبر.
على أن يكون الموعد النهائى للنتيجة 14 ديسمبر 2020.
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