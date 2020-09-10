وزير النقل يشدد على ضرورة الارتقاء بسلوك العاملين بهيئة السكك الحديدية  

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، على أهمية الارتقاء بسلوك العاملين بهيئة السكك الحديدية وخصوصا المتعاملين مع الجماهير مثل رؤساء ومشرفى القطارات وصرافى التذاكر، وخدمة العملاء، وكيفية تطوير وتنمية قطاع الموارد البشرية.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده، اليوم الخميس، مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية، واطلع على الإجراءات التى تتخذها الهيئة والبرامج التدريبية الخاصة بالقياسات النفسية والسلوكية للعاملين المتعاملين مع الجمهور وكذلك البرامج التدريبية التى يتم تنفيذها بالتعاون مع جهاز العمل النفسى بالقوات المسلحة، والخبراء المتخصصين فى هذا المجال من أساتذة الجامعات.

ووجه الوزير بضرورة التعاقد مع معاهد تدريب وجامعات متخصصة فى هذا المجال بالاشتراك مع الهيئة فى تدريب العاملين إلى جانب التدريب الحالى فى معهد وردان ومراكز التدريب الأخرى بالهيئة، ومواقع العمل على أن تشتمل تلك الدورات تدريبات فى السلوكيات بالإضافة إلى التدريب الفنى.

وشدد الوزير فى البيان الصادر، على أن يكون شرط الحصول على رخصة التشغيل أن يجتاز العامل جميع الاختبارات النفسية والسلوكية بالإضافة إلى التأهيل الفنى كشرط للتشغيل على القطارات مع ضرورة الاحترام الكامل للركاب فى مختلف المواقف، وأن يكون خدمة الراكب وتسهيل تنقله على خطوط السكك الحديدية أولى اهتمامات العاملين بالسكة الحديد كافة.

وتابع عدد من المشروعات الجارى تنفيذها لتطوير مرفق السكك الحديدية مثل موقف المناقصة الخاصة بتوريد 100 جرار سكة حديد بتمويل مقدم من البنك الأوربى، لإعادة الإعمار والتنمية EBRD بقيمة تقديرية 290 مليون يورو لدعم قوة الجر بالسكة الحديد، مشيرا إلى أن خطة الوزارة تشمل التعاقد على 260 جرارا جديدا وتحديث وإعادة تأهيل وإصلاح 172 جرارا من الأسطول الحالى مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال تتمثل فى "110 جرار جديد من جنرال إلكتريك، وإعادة تأهيل 81 جرار جنرال إليكتريك، وعقد دعم فنى لمدة 15 عاماً يشمل قطع الغيار بالإضافة إلى تصنيع وتوريد 50 جرارا جديدا مع شركة PRL الأمريكية، وتحديث 50 جرارا من الأسطول الحالى وعمل عمرة جسيمة لـ41 جرار أخرى من الأسطول الحالى، بالإضافة إلى عقد صيانة طويل الأجل لمدة 15 سنة خاص بـ141 جرار.

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واستعرض وزيرالنقل موقف المناقصة الخاصة بتوريد 160 عربة بضائع قلاب بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ممثلة فى مصنع سيماف خاصة مع اهتمام الوزارة بتعظيم الاستفادة من نقل البضائع عبر خطوط السكك الحديدية لزيادة موارد الهيئة المالية، وتخفيف الأحمال على الطرق بالإضافة إلى متابعة آخر المستجدات الخاصة بمشروع تركيب بوابات التذاكر فى 4 محطات رئيسية كمرحلة أولى وهى "القاهرة، والجيزة، والإسكندرية وسيدى جابر" والموقف الخاص بالتعاقد على 6 قطارات نوم جديدة.

ووجه بسرعة إنهاء الدراسات الفنية المطلوبة لهذه المشروعات، تمهيدا للتعاقد مع أفضل الشركات المتقدمة لتنفيذها لاستمرا التحسن فى مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.