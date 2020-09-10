شيخ الأزهر يؤكد دعم الأزهر علميا ودعويا لشعوب القارة الأفريقية  



استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم بمشيخة الأزهر، السفير أحمد الفضلي، سفير مصر في جنوب أفريقيا.

في بداية اللقاء أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن تمنياته للسفير بالتوفيق في دعم العلاقات بين مصر وجنوب أفريقيا، وأوصاه بالاهتمام برفع مستوى التعاون العلمي والتعليمي بين الأزهر والمؤسسات العلمية والتعليمية والدينية في جنوب أفريقيا، مؤكدا استعداد الأزهر لتقديم كافة أوجه الدعم العلمي والدعوي لجنوب أفريقيا.

من جانبه، عبر السفير أحمد الفضلي عن سعادته بلقاء فضيلة الإمام الأكبر، مشيدًا بما يقوم به فضيلته من جهود حثيثة خلال الأعوام الماضية في نشر المنهج الأزهري المعتدل بين شعوب القارة من خلال استقبال الطلاب الأفارقة ومعاهد وخريجي ومبعوثي الأزهر في القارة، مؤكدًا لفضيلته أنه سيعمل على دعم وتعزيز هذه الجهود التي تخدم القارة وترسخ لقيم التسامح والسلام، وأن مكانة الأزهر العالمية جعلته مقصدًا وقبلة لطلاب العلم والفكر المعتدل في القارة الأفريقية.

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