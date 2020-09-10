أعلنت وزارة النقل فى بيان صادر عنها مساء اليوم انتهاء التحقيق الفورى الذى وجه به المهندس كامل الوزير وزير النقل بشأن قيام كمسارية قطار رقم 948 المنصورة / القاهرة بالتجاوز فى حق أحد أفراد القوات المسلحة من ركاب القطار.
1- تم مجازاة عادل فاروق عبدالهادى – رئيس القطار بخصم أجر 50 يومًا (خمسون يومًا ) من راتبه لما بدر منه تجاه الركاب وعدم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة بارتداء الكمامة الطبية والمنصوص عليها بقرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
2. تم مجازاة عادل صلاح عبدالمنعم مشرف القطار بخصم أجر 15 يوما من راتبه لعدم تنفيذه تعليمات الهيئة فى هذه الواقعة وعدم اتخاذ التدابير الاحترازية الازمة بارتداء الكمامة الطبية المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء.
3. صدرت تعليمات باستبعاد المذكورين عن العمل بقطارات الركاب وتشغيلهم بقطارات نقل البضائع
4. كما تم تحرير محضر شرطة لهم لعدم ارتدائهم الكمامة الطبية وتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء عليهم بالغرامة 4000 جنيه.
5. بفحص بيان الحالة الوظيفية للمذكورين تبين سلبية آخر تحليل للمواد المخدرة فى مارس 2020 وقد تم تحويل المذكورين اليوم الخميس 10/9/2020 بعد حدوث الواقعة للكشف الطبى مخدرات والكشف الطبى النفسي
وأكد البيان احترام وزارة النقل وكافة العاملين بها لرجال القوات المسلحة الباسلة الذين نذروا أنفسهم فداءا لوطنهم وشعب مصر العظيم.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر النقل: خصم 65 يوما من كمسرى ورئيس قطار القاهرة المنصورة ونقلهما للبضائع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.