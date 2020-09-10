الأهلى يُسلم مؤمن زكريا قيمة عقده لمدة 3 مواسم خالصة الضرائب

هذا وحضر اليوم اللاعب إلى مقر الأهلي بالجزيرة، وقام الجهاز الفني واللاعبون بالاحتفاء به داخل غرفة خلع الملابس، وإحضار «تورتة كبيرة» مزينة بصورته، وسط تصفيق جميع اللاعبين وكلمات الترحيب التي رسمت السعادة على وجه اللاعب، خاصة مع دعوات الجميع له بالشفاء، وتجاوز الظروف الصحية الحالية التي يمر بها.
أقام لاعبو فريق الأهلى والجهاز الفنى حفل تكريم لمؤمن زكريا لاعب الفريق الذى يمر بظروف صحية صعبة وحرص اللاعبون وأفراد الجهاز الفنى على دعم اللاعب الذى حضر للنادى عصر اليوم قبل انطلاق المران الذى يختتم به الاهلى استعداداته لمباراة الإسماعيلى غدا فى الدورى ببرج العرب واحضر اللاعبين تورتة عليها صورة واسم زكريا.
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