عضو تنسيقية شباب الأحزاب يطالب بتنظيم زيارات للأطفال للمتاحف لتعريفهم بالحضارة

قالت الإعلامية نشوى الشريف، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر هى أعرق دولة عرفها تاريخ وأنها الدولة الأكثر حبا لأبنائها، مضيفة أن التنسيقية تنظم اليوم الصالون الثقافى الأول للجنة الثقافة والإبداع، وجلسة لتسليط الضوء على الاحتفال بالسنة المصرية (6262).

وقال الدكتور محمد غنيم عضو تنسيقية شباب الأحزاب خلال كلمة له فى الصالون، إن التنسيقية منذ تأسيسها تهتم بجميع المحافل التى ترسخ الهوية الوطنية لدى النشأ واحياء التراث الثقافى والتاريخى، مضيفا أن الفترة القادمة يكون زيارات للمتاحف وتعريف الاطفال بالمدارس بالسنة المصرية. وأشار غنيم إلى أن من حق الاطفال والشباب أن يستفيدوا من عظمة الأجداد بالتاريخ، متابعا :" انا فخور انى عضو بالتنسيقية ". والسنة المصرية سنة نجمية شمسية، ترتبط بدايتها ونهايتها بظاهرة فلكية، هى ظهور النجم "سبدت" مع شروق الشمس مرة واحدة فى السنة، وتوافق بداية السنة المصرية لهذا العام، يوم الجمعة 11 سبتمبر الجاري.

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