ضبط فني بشركة الكهرباء لقيامه بالتلاعب بعدادات الكهرباء

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط فنى بشركة الكهرباء لقيامه بالتلاعب بعدادات الكهرباء وتمكين آخرين من سرقة التيار الكهربائى.
وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء قيام (فنى بشركة كهرباء جنوب القاهرة - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) بتركيب دوائر إلكترونية للعدادات مسبوقة الدفع يتم من خلالها التحكم فيها عن بعد عن طريق (ريموت كنترول) مما يؤدى إلى فصل الجهد عن دائرة العداد وعدم إحتساب الإستهلاك الصحيح، على الرغم من توصيل التيار الكهربائى للعداد نظير تحصله على مبالغ مالية من المشتركين، مما يعد إختلاس وإهدار للمال العام وإضرار بالإقتصاد القومى للبلاد.
وعقب تقنين الإجراءات ،تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت عن ضبطه ، وبمواجهته إعترف تفصيلياً بإرتكابه (عدد 14 واقعة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور ومركز شرطة كرداسة بالجيزة).
وأفاد بقيامه بفصل لمبة الأعطال الخاصة بالعدادات لعدم معرفة عما إذا كان تم التلاعب فيهم من عدمه، وتم بإرشاد المتهم ضبط العدادات والدوائر الكهربائية والريموت كنترول الخاص بكل منهم ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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