مؤمن زكريا يوجه رسالة لمنظومة الأهلى ويؤكد النادى لم يتخلَّ عنى

وكان جهاز الكرة بالفريق الأول قد حرص اليوم على تكريم مؤمن زكريا والاحتفاء به، وأحضر تورتة كبيرة مزينة بصورة اللاعب، وقام مؤمن بتقطيعها في غرفة خلع الملابس، وسط هتاف زملائه اللاعبين، الذين عبروا عن دعمهم الكامل للاعب، لتخطي ظروفه الصحية الحالية والشفاء والعودة إلى بيته من جديد.

وقام محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، وبصحبته عماد حلمي، المدير المالي، ونائبه عبد العزيز طاحون، ، بتسليم مؤمن زكريا قيمة عقده مع النادي ثلاث سنوات كاملة خالصة الضرائب، وشاملة نسب المشاركة، وكل ما يستحقه اللاعب عن هذا التعاقد طوال مدته. جاء ذلك بناء على تكليف محمود الخطيب، رئيس النادي، وتأكيدا لمساندة الأهلي ودعمه لابنه مؤمن زكريا، في ظل الظروف الصحية التي يمر بها.

أقام لاعبو فريق الأهلى والجهاز الفنى حفل تكريم لمؤمن زكريا لاعب الفريق الذى يمر بظروف صحية صعبة وحرص اللاعبون وأفراد الجهاز الفنى على دعم اللاعب الذى حضر للنادى عصر اليوم قبل انطلاق المران الذى يختتم به الاهلى استعداداته لمباراة الإسماعيلى غدا فى الدورى ببرج العرب واحضر اللاعبين تورتة عليها صورة واسم زكريا.

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