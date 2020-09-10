أسامة فيصل يقود هجوم الزمالك أمام سموحة.. ومصطفى فتحى "أساسى"

أعلن الجهاز الفنى للزمالك بقيادة باتريس كارتيرون، تشكيل مواجهة سموحة، فى المباراة التى ستجمع بينهما فى الثامنة والنصف من مساء اليوم، الخميس، فى اللقاء الذى سيجمع بينهما فى إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد عبد الغنى ومحمود الونش وعبد الله جمعة وإمام عاشور.

خط الوسط: طارق حامد وإسلام جابر ومصطفى فتحى وأوباما وكاسونجو.

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خط الهجوم: أسامة فيصل.

ويحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز هذا الموسم برصيد 51 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة حقق خلالها الفوز فى 15 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل 33 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجارى، طبقًا لقواعد المسابقة، فيما يحتل سموحة المركز السادس فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 32 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 14 لقاء وهُزم فى 5 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 27 هدفًا.

ويفتقد الزمالك فى المباراة جهود كلا من حازم إمام وأحمد عيد، وذلك بعدما حصل أحمد عيد على الإنذار الثالث له هذا الموسم خلال مباراة طلائع الجيش، التى فاز بها الأبيض بهدف دون رد، فى الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، فيما مازال حازم إمام يعانى من إصابة فى العضلة الأمامية ويرغب فى استكمال برنامجه العلاجى بالكامل وسيكون جاهزاً بعدها للمشاركة فى المباريات المقبلة.

كما استبعد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، محمود علاء مدافع الفريق من مباراة سموحة، وذلك بغرض إراحته فى إطار سياسة التدوير التي يتبعها الجهاز الفنى لإراحة العناصر الأساسية.