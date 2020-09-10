بعد حديث وزير التعليم العالي.. تعرف على موعد موقع التنسيق الالكتروني

حسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار اليوم ما يتعلق بموعد فتح موقع التنسيق الإلكتروني، مشيراً إلى أنه لن يكون قبل يوم الأربعاء المقبل عقب إعلان تقليل الاغتراب والتحويلات.

المرحلة الثالثة

وتضم المرحلة الثالثة بالتنسيق 86 الف و166 طالبا من الناجحين في المرحلة الأولي بالاضافة للناجحين في الدور الثاني

وأوضح وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، أن أعمال تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية للتنسيق كانت قد بدأت عب موقع التنسيق الالكتروني وذلك للكليات والمعاهد للعام الجامعي 2020 /2021 يوم 1 سبتمبر الجاري وذلك بحد أدني للشعبة العلمية علمي العلوم والرياضيات 317.5 درجة بنسبة مئوية 77.40 % وذلك لما يقرب من 194448 طالبا ،اما الشعبة الادبية فـ 278 درجة بنسبة مئوية 67.80 % وذلك لما يقرب من 60064 طالبا ليصل بذلك إجمالي عدد طلاب المرحلة الثانية الي 254512 طالبا.