مستجدات كورونا في السعودية 10 سبتمبر .. استمرار تراجع الإصابات اليومية

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محمد سياف - ابو ظبي - مستجدات كورونا في السعودية اليوم 10 سبتمبر ، أعلنت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، مستجدات فيروس كورونا اليوم 10 أغسطس 2020م، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، كاشفة عن عدد الإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية، وإجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة وحتى اليوم، كما أوضح البيان اليومي للوزارة عن عدد المتعافين من فيروس كورونا اليومي والإجمالي، وكذلك الوفيات خلال اليوم، والعدد الإجمالي للوفيات حتى الآن .

مستجدات كورونا في السعودية 10 سبتمبر

سجلت الوزارة إصابة 708 حالة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في آخر 24 ساعة .

إجمالي إصابات كورونا 323.720 حالة إصابة، منذ بداية الجائحة في المملكة وحتى اليوم .

خروج 1032 حالة تعافي من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة، وفق أحدث البرتوكولات العالمية للعلاج، وتحول نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية .

ارتفاع إجمالي حالات التعافي بالمملكة إلى 299.998 حالة شفاء، بنسبة تعافي تخطت 92.5% وهي من أعلى النسب في المنطقة .

تسجيل 24 حالة وفاة جديدة، جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية .

وصول عدد الوفيات في المملكة منذ تسجيل أول حالة وفاة إلى 4189 حالة وفاة .

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جهود وزارة الصحة السعودية لمكافحة كورونا

جهود وزارة الصحة السعودية ما زالت متواصلة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، على الرغم من تراجع أعداد الإصابات اليومية، وزيادة نسبة التعافي التي تخطت 92.5%، ففضلًا عن تقديم الإرشادات الصحية للمواطنين والمقيمين، فأتاحت أيضًا العديد من وسائل التواصل مع كافة الأشخاص داخل المملكة، منها الاتصال على رقم (937) للاستشارات والاستفسارات، أو رقم الواتس (920005937) .

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