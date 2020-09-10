إجراءات توقيع الكشوف الطبية على راغبى الترشح لانتخابات مجلس النواب

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وتضمن قرار الهيئة على تجرى الفحوص والتحاليل الطبية اللازمة للترشح لانتخابات مجلس النواب خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 10 /9 / 2020، وحتى يوم السبت الموافق 26 / 9 / 2020.
كما تتولى الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة توقيع الكشف الطبى على طالب الترشح لعضوية مجلس النواب من الأشخاص ذوى الإعاقة طلب توقيع الكشف الطبى وفقا للإجراءات.
كما تعد الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة تقريرا بنتيجة الكشف الطبى على طالب الترشح من ذوى الإعاقة يتضمن بيان ما إذا كان يعانى من إعاقة وماهيتها وما إذا كانت تمنعه من مباشرة حقوقه المدنية والسياسية من عدمه.
ويجب أن يشتمل التقرير الطبى على بيانات طالب الترشح كاملة، مع أخذ بصمة إبهام يده اليمنى، ووضع صورة شخصية حديثة له، ويعمد التقرير والصورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، ويسلم التقرير الطبى إلى طالب الترشح شخصيا بعد توقيعه بالاستلام.
كما يجوز قبول المستند الدال على إجراء الفحوص والتحاليل الطبية المطلوبة مع أوراق الترشح، على أن يستكمل المترشح أوراقه بتقديم التقارير بالنتيجة قبل انتهاء فترة تلقى طلبات الترشح.
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