إنفوجراف .. قواعد دخول لجان انتخابات مجلس النواب 2020

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وشدد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، على ضرورة تعقيم كافة لجان الانتخابات، فى أثناء إجراء ماراثون انتخابات مجلس النواب 2021، قبل وبعد الانتخابات.
ويوضح الإنفوجراف التالى أبرز القواعد التى وضعتها الهيئة للحماية من كورونا:
وطالب لاشين، بإلزام كافة أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات، لافتا إلى توزيع كمامات مجانية لمن يحضر لمقر اللجنة بدون كمامة، إضافة إلى ضرورة إلزام جميع المرشحين بإجراء الدعاية الانتخابية على وسائل التواصل الاجتماعى.
ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الخميس، الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب 2021، وأعلنت الجدول الزمنى للانتخابات.
وقال رئيس الهيئة، فى مؤتمر صحفى اليوم الخميس، من مبنى التلفزيون المصرى "ماسبيرو"، إن طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2020، ستبدأ يوم الخميس 17-9-2020، حتى السبت 26-9-2020 من التاسعة صباحا إلى الخامسة مساء، ماعدا اليوم الأخير، ستكون حتى الثانية مساء.
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