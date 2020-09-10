116 مستشفى و27 معملا للكشف الطبى على مرشحين مجلس النواب.. تعرف عليها

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، القرار رقم 55 لسنة 2020 بشأن توقيع الكشف الطبى على طالبى الترشح داخل مصر فى انتخابات مجلس النواب.

وتضمن القرار إجراء الفحوص والتحاليل الطبيبة اللازمة لترشح لانتخابات مجلس النواب خلال الفترة من 10 وحتى 26 سبتمبر، على أن يقوم طالب الترشح بتوقيع الكشف الطبي عليه وإجراء التحاليل اللازمة لبيان خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي أداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات، وذلك وفقا لقرار وزيرة الصحة رقم 593 لسنة 2020.

ويجوز قبول المستند الدال على إجراء الفحصوص والتحاليل الطبية المطلوبة مع أوراق الترشح على أن يستكمل المرشح أوراقه بتقديم التقارير بالنتيجة قبل انتهاء فترة تلقى طلبات الترشح.

وحددت وزارة الصحة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات 116 مستشفى لتوقيع الكشف الطبي على المرشحين، و27 معمل للتحاليل الطبيبة المطلوبة، حيث حددت 8 مستشفيات في القاهرة و6 في الإسكندرية واثنين ببورسعيد، واثنين في السويس، و3 في الإسماعيلية، و3 في دمياط، و6 في الدقهلية، و6 في الشرقية، و7 في القليوبية، و4 في كفر الشيخ، و6 في الغربية، و4 في المنوفية، و5 في البحيرة، و7 في الجيزة، واثنين في الفيوم، و6 في بنى سويف، و4 في المنيا، و5 في أسيوط، و5 في سوهاج، و4 في قنا، واثنين في أسوان، و4 في مطروح، واثنين في الوادى الجديد، و5 في البحر الأحمر، واثنين في شمال سيناء، و3 في جنوب سيناء، و3 في الأقصر.

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