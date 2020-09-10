عمرو أديب مشيدا بـ سيدة القطار: الجيش أهم من العيش

وكتب عمرو أديب عبر تويتر قائلا: "قالها ده قطع الخمسة جنيه اللي انتي دفعتيها قالتله خمسه جنيه تانيه ويقعد معزز مكرم . فتم تكريمها من رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع ومصر كلها . الست صفيه فكرتنا بمصر الحقيقية وقالتلنا لو نسيتوا الجيش أهم من العيش الجيش أهم من العيش الجيش أهم من العيش".
وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة احترامها لجميع مؤسسات الدولة، وأن جميع أفرادها يتحلون بالانضباط الذي هو من التقاليد الأصيلة للمؤسسة العسكرية، وأن جنودها هم عصب القوات المسلحة على مر العصور وهم حماة الوطن الذى نعيش فيه، نذروا أنفسهم فداءً لوطنهم وشعب مصر العظيم.
وتوجهت القيادة العامة للقوات المسلحة بخالص الشكر والتقدير للسيدة المصرية العظيمة التى شهدت الواقعة فى القطار، وتمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب، وأكدت أن ما فعلته هو تعبير عن أصالة المرأة المصرية التى تحمل فى قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة.
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