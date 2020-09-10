هاتفه متاح للكل| كيف انتصر وزير النقل لركاب قطار ومجند ومعاق خلال أسبوع

تدخل وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، خلال الأسبوع الجاري لحل ثلاث مشكلات مع ركاب السكة الحديد، وكانت أبرز تلك المشكلات هي التي حدثت مع أحد أفرد القوات المسلحة بقطار المنصورة.

من جانبه قال الفريق كامل الوزير، أنه حريص على التعامل فورا مع كافة الشكاوى الخاصة بالمواطنين لدرجة أن هاتفه الخاص متاح للجميع "واتلقى عليه شكاوى من المواطنين.

وتابع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم، الشكوى الواردة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من عدد من ركاب قطار 2010 المتجه من القاهرة إلى أسوان؛ بسبب عطل تكييف العربة رقم 4، حيث وجه الوزير بالدفع بفرق الصيانة لإصلاحه؛ وهو ما تم بالفعل، بالإضافة إلى تقديم اعتذار للركاب عن هذا العطل.

كما أمر وزير النقل، وفق بيان الوزارة، بإفادته بتقرير فني عاجل عن سبب عطل تكييف العربة؛ لمحاسبة المسئول عنه، مؤكدا أن خدمة الراكب أولى اهتمامات وزارة النقل، خاصة في ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها منظومة السكك الحديدية في كافة قطاعاتها.

كما أصدرت وزارة النقل بيانًا اعلاميًا اليوم بشأن الفيديو المتداول لواقعة قطار رقم 948 المتجه من المنصورة / القاهرة يوم 9 /9 /2020 حيث أكدت وزارة النقل اعتذار وزير النقل وجميع العاملين في الوزارة عن قيام كمسارية القطار بالتجاوز في حق أحد ركاب القطار.

كما أكدت الوزارة على احترامها واحترام كافة العاملين في السكة الحديد لجمهور الركاب بوجه عام وكل افراد القوات المسلحة الباسلة والشرطة على وجه الخصوص.

وأشار بيان الوزارة الى أن التوجيهات المستمرة التي تصدر لكل العاملين بالسكك الحديدية ممن لهم تعامل مع جمهور الركاب تنص على الاحترام التام للركاب والعمل على خدمتهم وتيسير تنقلهم على خطوط السكك الحديدية المختلفة وان كافة المواقف التي تحدث بين أطقم تشغيل السكة الحديد والراكب يجب أن يكون في اطار القانون وفي إطار احترام الراكب و انه لاتهاون مع أي مخطئ في حق أي راكب وان الوزارة ستستمر في خدمة جمهور الركاب خاصة في ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها منظومة السكك الحديدية في كافة قطاعاتها والتحسين الكبير في مستوى الخدمة المقدمة.

ووقعت الوزارة بعد ذلك عددا من الجزاءات علي رئيس القطار والمشرف بخصوص واقعة المجند والتي جاءت كالآتي :

1-تم مجازاة عادل فاروق عبد الهادي – رئيس القطار بخصم أجر 50 يومًا ( خمسون يومًا ) من راتبه لما بدر منه تجاه الركاب وعدم إتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة بارتداء الكمامة الطبية والمنصوص عليها بقرارات السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء .

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2. تم مجازاة عادل صلاح عبد المنعم مشرف القطار بخصم أجر 15 يوما من راتبه لعدم تنفيذه تعليمات الهيئة في هذه الواقعة وعدم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة بارتداء الكمامة الطبية المنصوص عليها بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء .

3.صدرت تعليمات باستبعاد المذكورين عن العمل بقطارات الركاب وتشغيلهم بقطارات نقل البضائع.

4. كما تم تحرير محضر شرطة لهم لعدم إرتدائهم الكمامة الطبية وتطبيق قرار الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء عليهم بالغرامة 4000 جنيه.

5. بفحص بيان الحالة الوظيفية للمذكورين تبين سلبية آخر تحليل للمواد المخدرة في مارس 2020 وقد تم تحويل المذكورين اليوم الخميس 10 /9 /202 بعد حدوث الواقعة للكشف الطبي مخدرات والكشف الطبي النفسي

وفي نفس اليوم أصدرت وزارة النقل بيانًا اعلاميًا بشأن الشكوى الواردة للفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل من احد المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة بشان قيام أحد موظفي شركة الخدمات المتكاملة للتأمين والنظافة من القائمين على نقل الركاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن بالكراسي المتحركة في محطة القاهرة للسكك الحديدية من ساحة المحطة الي الارصفة بطلب مبالغ مالية ( اكرامية) من الراكب نظير نقله الى أحد الأرصفة.

ووجه الوزير بالتحقيق الفوري في الواقعة الواردة بالشكوى و أثبت التحقيق صحة الواقعة وأنه على الفور تم الاستغناء عن خدمات هذا الموظف .

وأكدت الوزارة في بيانها ان هذه الخدمات التي تقدم لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة هي خدمات مجانية وأنه لا تهاون في حق اي راكب وانه سوف يتم تجديد جميع الكراسي المتحركة والعربات المخصصة لنقل الركاب من ساحات المحطات الي الارصفة عن طريق رفع كفاءة الموجود حاليًا وشراء اخرى جديدة لخدمة جمهور الركاب من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار بيان الوزارة إلى احترام كافة العاملين بوزارة النقل وهيئة السكك الحديدية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وان خدمة الراكب هي اول اهتمامات وزارة النقل.