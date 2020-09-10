نموذج مشرف للست المصرية| القومي للمرأة يكرم سيدة القطار.. وتعيينها بفرع الغربية

تواصلت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة مع صفية إبراهيم المعروفة إعلاميا باسم "سيدة القطار"، التي دافعت عن جندى أثناء تواجدها بالقطار رقم 948 المتجه من المنصورة إلى القاهرة أمس، حينما حدثت مشادة بين المجند وكمساري ورئيس القطار الذى أصر على أن يدفع قيمة التذكرة أو النزول من القطار، لتهم السيدة صفية إبراهيم بدفع قيمة التذكرة 22 جنيها لحل المشكلة بشكل سريع.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي خالص الشكر والتقدير للسيدة صفية خلال حديثها معها تليفونيا، قائلة: "انتى نموذج مشرف للمرأة المصرية والأم الجدعة التى تتمتع بالقيم المصرية الأصيلة، نشكرك جميعا من قلوبنا."

وأعلنت الدكتورة مايا مرسي أنه تقديرًا من المجلس للموقف الإنساني لـ صفية إبراهيم فقد اتخذ المجلس قرارًا بتعيينها عضوة بفرع المجلس بمحافظة الغربية، واستقبالها الأسبوع المقبل بمقر المجلس لتكريمها.