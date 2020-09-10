انت الان تتابع تفاصيل خبر خدمات التموين برقم الموبايل|خطوات نقل الزوجة المقيدة على بطاقة والدها إلى بطاقة زوجها على موقع دعم مصر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في إطار التحول الرقمي الشامل للدولة، فقد قدمت وزارة التموين روابط مباشرة ليتم تحديث خدمات التموين برقم الموبايل، حيث أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة نفذت استراتيجية ضخمة قامت فيها بميكنة جميع الخدمات التي تقدمها للمواطنين على بطاقة الدعم، من خلال الموقع الالكتروني للوزارة “دعم مصر”، ومن خلال هذا المقال سنوفر لجميع المواطنين المستفيدين من بطاقة التموين روابط مباشرة وسريعة لخدمات التموين والتي صارت على الموقع الالكتروني.

تحديث خدمات التموين برقم الموبايل

قامت وزارة التموين باستحداث عدد من الخدمات والتي لم تكن متاحة من قبل على الموقع الالكتروني “دعم مصر” ، ومنها خدمة النقل من محافظة إلى أخرى، وخدمة الفصل الاجتماعي من بطاقة العائلة، وأيضا خدمة إعادة إرسال الرقم السري، والتي تم ادراجها حديثا بجانب الخدمات السابقة المعروفة وهي استخراج بدل الفاقد والتالف للبطاقات التموينية.

ويستطيع أصحاب البطاقات التموينية الاستعلام أو تحديث بياناتهم من خلال خدمات التموين برقم الموبايل على موقع دعم مصر، وذلك من خلال ادخال رقم الهاتف المحمول الذي يسهل على المستفيدين الحصول على الخدمات بطريقة سهلة وميسرة خاصة في ظل ما تمر به البلاد من جائحة كورونا تحديث خدمات التموين برقم الموبايل على موقع دعم مصر يمكن لصاحب البطاقة التموينية أو أي فرد من الأسرة مقيّد على البطاقة أن يقوم بتحديث أحد الخدمات المقدمة له بعد دخوله على موقع وزارة التموين وهو دعم مصر، فعند الرغبة في استخراج بدل فاقد أو تالف أو الاستعلام عن طلب تم تقديمه مسبقا، أو رغب أي مواطن في تعديل المحافظة التي انتقل اليها مؤخرا فيمكن تعديل ذلك من خلال الموقع الالكتروني دون أن يحتاج لزيارة مكتب التموين كما كان في السابق، وهذه الخدمة بالطبع متاحة للبطاقات المسجل عليها رقم المحمول باسم صاحب البطاقة أو باسم أي من أفراد الأسرة المقيدين على البطاقة ، والمسجلين على الموقع.