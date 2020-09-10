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خدمات التموين برقم الموبايل|خطوات نقل الزوجة المقيدة على بطاقة والدها إلى بطاقة زوجها على موقع دعم مصر

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أميمة محمود 0 تبليغ

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انت الان تتابع تفاصيل خبر خدمات التموين برقم الموبايل|خطوات نقل الزوجة المقيدة على بطاقة والدها إلى بطاقة زوجها على موقع دعم مصر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في إطار التحول الرقمي الشامل للدولة، فقد قدمت وزارة التموين روابط مباشرة ليتم تحديث خدمات التموين برقم الموبايل، حيث أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة نفذت استراتيجية ضخمة قامت فيها بميكنة جميع الخدمات التي تقدمها للمواطنين على بطاقة الدعم، من خلال الموقع الالكتروني للوزارة “دعم مصر”، ومن خلال هذا المقال سنوفر لجميع المواطنين المستفيدين من بطاقة التموين روابط مباشرة وسريعة لخدمات التموين والتي صارت على الموقع الالكتروني.

تحديث خدمات التموين برقم الموبايل

قامت وزارة التموين باستحداث عدد من الخدمات والتي لم تكن متاحة من قبل على الموقع الالكتروني “دعم مصر” ، ومنها خدمة النقل من محافظة إلى أخرى، وخدمة الفصل الاجتماعي من بطاقة العائلة، وأيضا خدمة إعادة إرسال الرقم السري، والتي تم ادراجها حديثا بجانب الخدمات السابقة  المعروفة وهي استخراج بدل الفاقد والتالف للبطاقات التموينية.

خدمات التموين برقم الموبايل|روابط مباشرة وسريعة على موقع وزارة التموين دعم مصر

خدمات التموين برقم الموبايل|روابط مباشرة وسريعة على موقع وزارة التموين دعم مصر
ويستطيع أصحاب البطاقات التموينية الاستعلام أو تحديث بياناتهم من خلال خدمات التموين برقم الموبايل على موقع دعم مصر، وذلك من خلال ادخال رقم الهاتف المحمول الذي يسهل على المستفيدين الحصول على الخدمات بطريقة سهلة وميسرة خاصة في ظل ما تمر به البلاد من جائحة .

خدمات التموين برقم الموبايل|روابط مباشرة وسريعة على موقع وزارة التموين دعم مصر

خدمات التموين برقم الموبايل|روابط مباشرة وسريعة على موقع وزارة التموين دعم مصر

تحديث خدمات التموين برقم الموبايل على موقع دعم مصر

يمكن لصاحب البطاقة التموينية أو أي فرد من الأسرة مقيّد على البطاقة أن يقوم بتحديث أحد الخدمات المقدمة له بعد دخوله على موقع وزارة التموين وهو دعم مصر، فعند الرغبة في استخراج بدل فاقد أو تالف أو الاستعلام عن طلب تم تقديمه مسبقا، أو رغب أي مواطن في تعديل المحافظة التي انتقل اليها مؤخرا فيمكن تعديل ذلك من خلال الموقع الالكتروني دون أن يحتاج لزيارة مكتب التموين كما كان في السابق، وهذه الخدمة بالطبع متاحة للبطاقات المسجل عليها رقم المحمول باسم صاحب البطاقة أو باسم أي من أفراد الأسرة المقيدين على البطاقة ، والمسجلين على الموقع.

تسجيل الموبايل لبطاقة تموين نشطة|خدمات التموين برقم الموبايل

من يرغب في تسجيل الموبايل لبطاقة التموين له يمكنه ذلك من خلال الدخول على هذا الرابط من هنا 

وستظهر لك نافذة بادخال الحقول التالية: وهو رقم البطاقة التموينية ثم المحافظة

ويراعى جيدا أن يكون رقم الموبايل الذي سيتم تسجيله لصاحب البطاقة أو لأحد المستفيدين أن يكون مسجلا باسمه في أي من شركات الموبايل.

تسجيل الموبايل لبطاقة تموين إصدار جديد

اضغط على الرابط التالي من هنا  وعند الدخول ستظهر لك الرسالة التالية
 

في حالة اثبات اي تزوير في اي بيان من بيانات البطاقة سوف يتم عمل الاتي:-

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الغاء البطاقة نهائيا.

المساءلة القانونية بادلاء بيانات خاطئة في مستندات رسمية.

موافق        غير موافق

وفي هذا الاجراء يتم تسجيل الموبايل فى حالة فصل اجتماعي الاصدار الجديد ويجب تسجيل الرقم القومي ورقم الموبايل

التقديم على بدل تالف وفاقد

من خلال هذا الرابط من هنا وستظهر لك رسالة تحذيرية أيضا بضرورة التأكد من ادخال البيانات بصورة صحيحة ودقتها وعدم اللجوء لتزوير أي بيانات حتى لا تتعرض البطاقة التموينية للالغاء وتعرض صاحبها للمساءلة القانونية، لذلك عليك اختيار كلمة موافق لاستكمال تسجيل رقم الموبايل، وسوف تجد العبارة التالية” سجل بيانات بطاقتك ثم أجب عن الاسئلة المطروحة ليمكنك عمل بدل التالف والفاقد”

ثم قم بادخال رقم البطاقة التموينية، واختيار المحافظة، ثم الضغط على دخول.

خدمات التموين برقم الموبايل|روابط مباشرة وسريعة على موقع وزارة التموين دعم مصر

خدمات التموين برقم الموبايل|روابط مباشرة وسريعة على موقع وزارة التموين دعم مصر
الاستعلام عن بدل التالف والفاقد

من خلال الرابط التالي يستطيع المواطن أن يستعلم عن الطلب الذي قدمه لبدل التالف أو الفاقد من هنا 

ثم قم بادخال رقم البطاقة التموينية واختر المحافظة ثم اضغط دخول.
النقل من محافظة إلى محافظة أخرى

عند الدخول على الرابط الخاص بالنقل من محافظة لأخرى من هنا ستظهر لك أيضا الرسالة التحذيرية السابقة، بعد ضغطك على موافق  ستجد العبارة التالية “سجل بيانات بطاقتك ثم أجب عن الاسئلة المطروحة ليمكنك من نقل بطاقتك”، حيث تقوم بادخال رقم البطاقة التموينية، ثم المحافظة الحالية ثم الضغط على دخول.

خدمات التموين برقم الموبايل|روابط مباشرة وسريعة على موقع وزارة التموين دعم مصر

خدمات التموين برقم الموبايل|روابط مباشرة وسريعة على موقع وزارة التموين دعم مصر
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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