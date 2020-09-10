صور.. المجلس القومى للمرأة يزور سيدة القطار ويقرر تعيينها بفرع الغربية

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وعبرت عطية فى البيان الصادر، عن خالص تقديرها واعتزازاها لما قامت به صفية إبراهيم من دور إنسانى عظيم نابع من قلب أم مصرية أصيلة، مؤكدة أنها تعد فخر لجميع نساء مصر وقدمت إليها باقة ورد تكريماً لها، ونقلت لها تحيات وتقدير جميع عضوات وأعضاء المجلس برئاسة الدكتورة مايا مرسى ولجانه وفروعه بالمحافظات وأمانته العامة.
يذكر أن الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس، قد تواصلت مع صفية وستلتقى بها الأسبوع المقبل تكريما لها، كما تم تعيينها عضوه بفرع المجلس بالغربية.
وكانت سيدة القطار، قد دافعت عن مجند أثناء تواجدها بالقطار رقم 948 المتجه من المنصورة إلى القاهرة أمس، حينما حدثت مشادة بينه وكمسرى ورئيس القطار الذى أصر على أن يدفع قيمة التذكرة أوالنزول من القطار، لتهم صفية إبراهيم بدفع قيمة التذكرة 22 جنيها لحل المشكلة بشكل سريع.
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