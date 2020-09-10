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صور.. المجلس القومى للمرأة يزور سيدة القطار ويقرر تعيينها بفرع الغربية

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محمد الحنبوصى 2020-09-10 21:34 0 تبليغ

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زارت منى عطية، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة المنوفية، مساء اليوم صفية إبراهيم، المعروفة إعلامياً باسم سيدة القطار فى مكان إقامه شقيقتها بمحافظة المنوفية والتى كانت فى زياره لها لحضور مناسبة سعيدة.

وعبرت عطية فى البيان الصادر، عن خالص تقديرها واعتزازاها لما قامت به صفية إبراهيم من دور إنسانى عظيم نابع من قلب أم مصرية أصيلة، مؤكدة أنها تعد فخر لجميع نساء مصر وقدمت إليها باقة ورد تكريماً لها، ونقلت لها تحيات وتقدير جميع عضوات وأعضاء المجلس برئاسة الدكتورة مايا مرسى ولجانه وفروعه بالمحافظات وأمانته العامة.

قومى المرأة يزور سيدة القطار

يذكر أن الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس، قد تواصلت مع صفية وستلتقى بها الأسبوع المقبل تكريما لها، كما تم تعيينها عضوه بفرع المجلس بالغربية. 
قومى المرأة يزور سيدة القطار

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البيان

 

وكانت سيدة القطار، قد دافعت عن مجند أثناء تواجدها بالقطار رقم 948 المتجه من المنصورة إلى القاهرة أمس، حينما حدثت مشادة بينه وكمسرى ورئيس القطار الذى أصر على أن يدفع قيمة التذكرة أوالنزول من القطار، لتهم صفية إبراهيم بدفع قيمة التذكرة 22 جنيها لحل المشكلة بشكل سريع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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