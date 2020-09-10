صور.. تنسيقية شباب الأحزاب تحتفى برأس السنة المصرية فى صالونها الثقافى

وأدارت الجلسة، الإعلامية نشوى الشريف، عضو التنسيقية، وتحدث فيها، رامى عبدالباقى، عضو اللجنة، والدكتور محمد غنيم، عضو التنسيقية، وأحمد فتحى فرج الله، عضو التنسيقية، كما شارك من خارج التنسيقية الدكتور سامى حرك الباحث فى علم المصريات.

والسنة المصرية سنة نجمية شمسية، ترتبط بدايتها ونهايتها بظاهرة فلكية، هى ظهور النجم "سبدت" مع شروق الشمس مرة واحدة فى السنة، وتوافق بداية السنة المصرية لهذا العام، غدا الجمعة 11 سبتمبر الجارى.

وقالت الإعلامية نشوى الشريف، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر هى أعرق دولة عرفها التاريخ.

وأضافت فى كلمتها خلال الصالون أن مصر هى الدولة الأكثر حبا لأبنائها، متابعة أن عمر الحضارة المصرية أقدم من 6 آلاف عام، وأن بدء التقويم كان ذروة التقدم فى مصر القديمة، وسبقته أنشطة المصريين على ضفاف النيل.

بدوره، قال الدكتور سامى حرك الباحث فى علم المصريات، إن الاهتمام بالرموز المصرية والحضارة المصرية شيء مبشر ومنطقى لأن أى شعب اهتمامه بالقضية شيء أساسى، مضيفا أن مصر جزء من هوية العالم الحضارية.

وأضاف حرك خلال كلمة له فى الصالون أن الاهتمام برموز الهوية أمر فى غاية الأهمية، مشيرا إلى أن ترسيخ الهوية أهم من السياسة والاقتصاد، وأن الدولة التى تريد الانطلاق للأمام لا بد أن تكون راسخة وأن يكون لديها أساس.

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ونوه حرك بأن علم المصريات العلم الوحيد فى العالم المنسوب لدولة هى مصر، موضحا أن علم المصريات مورد مستدام لمصر و يجب الاهتمام به، وأن الهوية الوطنية لا تقبل التعدد.

وأشار إلى أن السنة المصرية 365 يوما مقسمة لـ 12 شهرا، وأن من أهم الأعياد فى حياة المصرى القديم هو العيد الذى أنشئت فيه الدولة، وهو ما يعرف بتوحيد القطرين.

وقال الدكتور محمد غنيم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية منذ تأسيسها تهتم بجميع المحافل التى ترسخ الهوية الوطنية لدى النشء وإحياء التراث الثقافى والتاريخى.

وأضاف فى كلمته خلال الصالون، أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم زيارات للمتاحف وتعريف الأطفال بالمدارس بالتقويم المصرى القديم.

وأشار غنيم إلى أن من حق الأطفال والشباب أن يستفيدوا من عظمة الأجداد بالتاريخ، متابعا: "أنا فخور إنى عضو بالتنسيقية".

وقال عضو لجنة الثقافة والإبداع، بالتنسيقية، رامى عبدالباقى، إن التقويم المصرى القديم هو أساس كل تقويم فى العالم، مثل التقويم الإثيوبى، وهو ما يعكس الترابط بين دول حوض النيل على رغم محاولات البعض الإيقاع بينهم.

وأضاف خلال كلمته بالصالون، أن الاختلاف بين التقويم المصرى والتقويم القبطى سببه أن الأخير يبدأ مع بداية حكم الامبراطور الرومانى دقلديانوس، أو ما يسمى بعصر الاستشهاد المسيحى العاشر، الذى شهد العديد من المذابح بحق مسيحيى مصر.