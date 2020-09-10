عضو تنسيقية شباب الأحزاب نشوى الشريف: مصر هى الدولة الأكثر حبا لأبنائها

وأضافت خلال الصالون الثقافى الذى تنظمه لجنة الثقافة والإبداع بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لتسليط الضوء على الاحتفال بالسنة المصرية "6262"، أن مصر هى الدولة الأكثر حبا لأبنائها.
وتابعت أن عمر الحضارة المصرية أقدم من 6 آلاف عام، وأن بدء التقويم كان ذروة التقدم فى مصر القديمة، وسبقته أنشطة المصريين على ضفاف النيل.
يذكر أن لجنة الثقافة والإبداع بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساء اليوم الخميس، أقامت الصالون الثقافى الأول بمقر التنسيقية، مساء اليوم الخميس، لتسليط الضوء على الاحتفال بالسنة المصرية "6262".
وأدارت الجلسة، الإعلامية نشوى الشريف، عضو التنسيقية، وتحدث فيها رامى عبدالباقى، عضو اللجنة، والدكتور محمد غنيم، عضو التنسيقية، وأحمد فتحى فرج الله، عضو التنسيقية، كما شارك من خارج التنسيقية الدكتور سامى حرك الباحث فى علم المصريات.
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