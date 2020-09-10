صور .. المصريين الأحرار بالبحيرة يناقش هيكلة أمانة إيتاى البارود 

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، بضرورة إعداد خطة للمرحلة المقبلة ووجود كوادر قوية من مختلف الفئات بهيئات المراكز والأقسام، وبإشراف من أمين عام المحافظة أحمد حمودة، وعضو الهيئة العليا للحزب.

وذكر البيان الصادر عن الحزب أن أحمد حمودة، أمين عام المحافظة، ناقش تشكيلات الأمانة، وخطة المرحلة المقبلة مع مهداوى أبو شوشة أمين المركز وعدد من هيئة مكتب إيتاى البارود.

وشدد على ضرورة العمل بقوة خلال المرحلة المقبلة، والوقوف بجانب المواطنين والقيادة السياسية خلال الفترة الراهنة، التى تتطلب العمل الجاد من جميع الأفراد للعبور بالبلاد إلى بر الأمان.

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