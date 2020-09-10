الزمالك يتقدم 2/1 علي سموحة في شوط الأخطاء الدفاعية

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وسموحة بتقدم الزمالك 2/1 في المباراة المقامة ضمن مباريات الجولة الـ 26 للدورى، علي استاد برج العرب بالإسكندرية، أحرز هدف الزمالك الكونغولي كاسونجو مهاجم الأبيض في الدقيقة 18 من تمريرة عرضية من عبد الله جمعة، وتعادل حسام حسن لسموحة في الدقيقة 37 ، وفي الدقيقة 42 يحرز حسام حسن مهاجم سموحة هدف التقدم للزمالك بالخطأ في مرماه.

بدأ اللقاء حماسيا من الفريقين، وظهر أسامة فيصل مهاجم الزمالك الشاب في مستوى مميز وكان يمثل الخطورة الوحيدة للزمالك خلال الخمس دقائق الأولى من المباراة، فيما سيطر الأداء العشوائي علي لاعبي الوسط في الفريقين بعدما ارتكب عدد من لاعبي سموحة والزمالك عدد من الأخطاء في التمريرات، ليصبح اللعب تعاوني بين الفريقين.

حاول مهاجمو الفريقين احراز أهداف خلال الربع ساعة الأولى من المباراة ولكن جاءت محاولاتهم دون خطورة لتستمر النتيجة 0/0 بعد مرور 15 دقيقة.

وينجح كاسونجو في انهاء الاشتباك من خلال احرازه هدف في الدقيقة 18 من عرضية عبد الله جمعة، وتعود العشوائية مرة أخرى الي أداء الفريقين لتصبح النتيجة 1/0 بعد مرور 30 دقيقة، وفي الدقيقة 37 يستغل حسام حسن مهاجم سموحة مهارته الخاصة وأخطاء محمد عبد الغني ويضع هدف التعادل لفريقه، وقبل نهاية الشوط يحرز حسام حسن مهاجم سموحة هدف التقدم للزمالك في مرماه من كرة ثابتة نفذها مصطفي فتحي لينتهي الشوط بتقدم الزمالك 2/1.

تألق خلال الشوط الأول عدد من لاعبي الزمالك الذين يحصلون علي فرصة المشاركة في التشكيل الأساسي في مقدمتهم أسامة فيصل وكاسونجو وامام عاشور رغم انه يشارك في مركز الظهير الأيمن وهو ليس مركزه الأصلي، وحسام حسن من سموحة.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد عبد الغنى ومحمود الونش وعبد الله جمعة وإمام عاشور.

خط الوسط: طارق حامد وإسلام جابر ومصطفى فتحى وأوباما وكاسونجو.

خط الهجوم: أسامة فيصل.

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واستبعد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك ، محمود علاء مدافع الفريق من المباراة ، وذلك بغرض اراحته في اطار سياسة التدوير التي يتبعها الجهاز الفني، ومن المنتظر ان يدفع كارتيرون بمحمد عبد الغني في مركز المساك بدلا من محمود علاء.

فيما بدأ سموحة المباراة بتشكيل :

الهانى سليمان

محمد كوفى، رجب نبيل، محمد الترهونى

محمود حليمو، ناصر ماهر، ديريك نسيبامبى، أحمد جمال، ، شريف رضا.

حسام حسن، محمد طلعت.

دخل الزمالك المباراة محتلا المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز هذا الموسم برصيد 51 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة حقق خلالها الفوز فى 15 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل 33 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجارى، طبقًا لقواعد المسابقة، فيما يحتل سموحة المركز السادس فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 32 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 14 لقاء وهُزم فى 5 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 27 هدفًا.