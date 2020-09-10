فخر لنساء مصر.. قومي المرأة يزور سيدة القطار ويكرمها بباقة ورد

زارت منى عطية مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة المنوفية، اليوم، "صفية ابراهيم" المعروفة إعلاميًا بإسم "سيدة القطار" في مكان إقامة اختها بمحافظة المنوفية والتى كانت في زيارة لها لحضور مناسبة سعيدة.

وعبرت منى عطية عن خالص تقديرها واعتزازاها لما قامت به صفية ابراهيم من دور انساني عظيم نابع من قلب ام مصرية اصيلة ، مؤكدة أنها تعد فخرا لجميع نساء مصر وقدمت المقررة الى "صفية ابراهيم" باقة ورد تكريمًا لها ، ونقلت لها تحيات وتقدير جميع عضوات واعضاء المجلس برئاسة الدكتورة مايا مرسي، ولجانه وفروعه بالمحافظات وامانته العامة.

يذكر ان الدكتوره مايا مرسي رئيسة المجلس، تواصلت مع صفية "سيدة القطار" اليوم ، وستلتقى بها الاسبوع المقبل تكريما لها، كما تم تعيينها عضوه بفرع المجلس بالغربية.

كانت "سيدة القطار" دافعت عن مجند أثناء تواجدها بالقطار رقم 948 المتجه من المنصورة إلى القاهرة أمس ، حينما حدثت مشادة بين هذا المجند وكمسري ورئيس القطار الذى أصر على أن يدفع قيمة التذكرة أو النزول من القطار ، لتهم صفية ابراهيم بدفع قيمة التذكرة 22 جنيها لحل المشكلة بشكل سريع.