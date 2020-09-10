نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منح عميد كلية الآثار جامعة القاهرة وسام جمهورية أوزبكستان للصداقة في المقال التالي
وتتواصل سفارة جمهورية أوزبكستان بالقاهرة مع وزارة الخارجية المصرية وجامعة القاهرة لتحديد موعد حفل ومراسم تقليد الوسام والمقرر لها الفترة مابين 20 و30 سبتمبر 2020.
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