10 نصائح ذهبية للطلاب خلال اليوم الدراسي .. الصحة تعلن التفاصيل

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محمد سياف - ابو ظبي - 10 نصائح ذهبية للطلاب خلال اليوم الدراسي ، قدمتها وزارة الصحة والسكان بمناسبة قرب بداية العام الدراسي الجديد 2021/2020م، وذلك لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال مؤتمر، ضم كل من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأسامة هيكل وزير الدولة لشئون الإعلام، والدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر .

جهود وزارة الصحة في مكافحة كورونا في مصر

تواصل وزارة الصحة جهودها لمكافحة فيروس كورونا في مصر، فتقوم بعمليات الفحوصات الطبية والتقصي لحالات كورونا في كافة انحاء الجمهورية، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين، وعلاجهم وفق أحدث البرتوكولات العالمية، تحت إشراف منظمة الصحة العالمية، كما تقوم بدور توعوي لجميع المواطنين للحد من انتشار جائحة كورونا في البلاد، ويمتد هذا الدور لفئة هامة من المجتمع، وهي شريحة الطلاب في جميع المراحل بمدارس مصر .

10 نصائح ذهبية للطلاب خلال اليوم الدراسي