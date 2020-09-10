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فيديو.. سيدة القطار: الكمسرى تعامل بشكل غير لائق مع المجند واعتبرته زى ابنى

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أيمن مكى 2020-09-10 22:54 0 تبليغ

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تحدثت صفية إبراهيم أبو العزم، المعروفة إعلاميا باسم سيدة القطار، عن تفاصيل واقعة تجاوز كمسارى ورئيس قطار تجاه مجند من أفراد القوات المسلحة، مشيرة إلى أنهما تعاملا معه بشكل غير لائق.

وقالت فى لقاء لها على فضائية "إكسترا نيوز": "الموضوع أنا كنت رايحة فرح ابن أختى فى المحلة، ركبنا القطر، ولما وصلنا لمحطة طنطا لقيت الكمسرى صوته احتد، وكلم العسكرى بحدة شوية".

وأضافت السيدة: "الكمسرى كلم العسكرى بأسلوب صعب شوية، فأنا قلبى وجعنى، فقمت رايحة ووقفت وصممت إنى أدفع حق التذكرة، والمجند صمم ينزل لكنه احترم سنى لما قلتله اقعد فاستجاب لكلامى".

وواصلت سيدة القطار حديثها: "بعد ما دفعتله حق التذكرة جيت أدهاله، حلف يدينى الفلوس، فقعدت أقله يابنى أنا زى والدتك ومعايا 3 أبناء زيك، فأنا احتراما لبدلته واحتراما لكرامته أخدت منه الفلوس".

وكانت سيدة القطار، قد دافعت عن مجند أثناء تواجدها بالقطار رقم 948 المتجه من المنصورة إلى القاهرة أمس، حينما حدثت مشادة بينه وكمسرى ورئيس القطار الذى أصر على أن يدفع قيمة التذكرة أوالنزول من القطار، لتهم صفية إبراهيم بدفع قيمة التذكرة 22 جنيها لحل المشكلة بشكل سريع.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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