فيديو.. سيدة القطار: الكمسرى تعامل بشكل غير لائق مع المجند واعتبرته زى ابنى

وقالت فى لقاء لها على فضائية "إكسترا نيوز": "الموضوع أنا كنت رايحة فرح ابن أختى فى المحلة، ركبنا القطر، ولما وصلنا لمحطة طنطا لقيت الكمسرى صوته احتد، وكلم العسكرى بحدة شوية".
وأضافت السيدة: "الكمسرى كلم العسكرى بأسلوب صعب شوية، فأنا قلبى وجعنى، فقمت رايحة ووقفت وصممت إنى أدفع حق التذكرة، والمجند صمم ينزل لكنه احترم سنى لما قلتله اقعد فاستجاب لكلامى".
وواصلت سيدة القطار حديثها: "بعد ما دفعتله حق التذكرة جيت أدهاله، حلف يدينى الفلوس، فقعدت أقله يابنى أنا زى والدتك ومعايا 3 أبناء زيك، فأنا احتراما لبدلته واحتراما لكرامته أخدت منه الفلوس".
وكانت سيدة القطار، قد دافعت عن مجند أثناء تواجدها بالقطار رقم 948 المتجه من المنصورة إلى القاهرة أمس، حينما حدثت مشادة بينه وكمسرى ورئيس القطار الذى أصر على أن يدفع قيمة التذكرة أوالنزول من القطار، لتهم صفية إبراهيم بدفع قيمة التذكرة 22 جنيها لحل المشكلة بشكل سريع.
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