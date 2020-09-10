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ضوابط خوض ذوى الإعاقة لانتخابات مجلس النواب

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أ ش أ 2020-09-10 22:30 0 تبليغ

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أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن ضوابط إجراء انتخابات مجلس النواب بنظام القوائم، والتى حددت نسبة ترشح لذوى الإعاقة، والمصريين المقيمين بالخارج والشباب.

وجاء قرار خوض ذوى الإعاقة فى انتخابات مجلس النواب بنظام القوائم ضمن اشتراطات أوراق الترشح، محددًا مرشح واحد لكل قائمة مخصص لها 42 مقعدًا و3 مترشحين عن كل قائمة مخصص لها 100 مقعد.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، للمواطنين ذوى الإعاقة تقديم تقرير طبى صادر من الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة يفيد إعاقته، وأنها لا تمنعه من مباشرة حقوقه المدنية والسياسية، وفقًا لقرار الهيئة المنظم لتوقيع الكشف الطبى على ذوى الإعاقة. 

ووجه رئيس الهيئة كلمة خلال المؤتمر الصحفى للدعوة لانتخابات مجلس النواب، إلى ذوى الاحتياجات الخاصة، قائلًا: "موضعكم فى القلب من الحب والاهتمام، نحثكم على المشاركة فى انتخابات مجلس النواب، ونحن جميعًا فى استقبالكم وكلنا حريصون على مشاركتكم وتوجيهات دائمة لرؤساء اللجان وأمنائها بدفع المشقة عنكم". 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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