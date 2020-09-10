النقل تعلن نتائج التحقيقات في واقعة ”قطار المنصورة” 



أعلنت وزارة النقل في بيان صادر عنها مساء اليوم انتهاء التحقيق الفوري الذي وجه به الفريق مهندس / كامل الوزير وزير النقل بشأن قيام كمساري قطار رقم 948 المنصورة / القاهرة بالتجاوز في حق أحد أفراد القوات المسلحة من ركاب القطار.

وأشار بيان الوزارة إلى أنه تم التحقيق مع الكمساري بمعرفة الشئون القانونية بهيئة السكك الحديدية وجاءت نتائج التحقيقات وفقًا للآئحة نظام العاملين بالهئية كالتالي:-

1- تم مجازاة عادل فاروق عبدالهادي – رئيس القطار بخصم أجر 50 يومًا ( خمسون يومًا ) من راتبه لما بدر منه تجاه الركاب وعدم اتخاذ التدابير الإحترازية اللازمة بإرتداء الكمامة الطبية والمنصوص عليها بقرارات الدكتور / رئيس مجلس الوزراء.

2. تم مجازاة عادل صلاح عبدالمنعم مشرف القطار بخصم أجر 15 يوما من راتبه لعدم تنفيذه تعليمات الهيئة في هذه الواقعة وعدم اتخاذ التدابير الاحترازية الازمة بارتداء الكمامة الطبية المنصوص عليها بقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء.

3. صدرت تعليمات باستبعاد المذكورين عن العمل بقطارات الركاب وتشغيلهم بقطارات نقل البضائع

4. كما تم تحرير محضر شرطة لهم لعدم إرتدائهم الكمامة الطبية وتطبيق قرار السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء عليهم بالغرامة 4000 جنيه

5. بفحص بيان الحالة الوظيفية للمذكورين تبين سلبية آخر تحليل للمواد المخدرة في مارس 2020 وقد تم تحويل المذكورين اليوم الخميس 10/9/2020 بعد حدوث الواقعة للكشف الطبي مخدرات والكشف الطبي النفسي

وأكد البيان احترام وزارة النقل وكافة العاملين بها لرجال القوات المسلحة الباسلة الذين نذروا أنفسهم فداءا لوطنهم وشعب مصر العظيم