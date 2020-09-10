السكة الحديد تعلن عن حاجتها لـ 1150 عاملا ومهندس 



أعلنت هيئة السكة الحديد اليوم عن حاجتها لعدد من الوظائف داخل الهيئة وذلك ضمن إعلان مسابقة رسمية لتعيين 1000 فني و150 مهندسا.

وكانت الهيئة قد قامت في وقت سابق بتعيين 150 مهندسا بالسكة الحديد تم اختيارهم وفقا لأعلى معايير الاختيار.

وفيما يلي بيان بشروط التعين في المسابقة والتي تضمنت الفنيين وهي كالآتي:

1-- أن يكون من المقيمين إقامة دائمة في حدود المنطقة المتقدم اليها ومدون عنوانه ببطاقة الرقم القومي قبل تاريخ الإعلان.

2 - أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي أو المؤقت أو ما يحدد موقفه من التجنيد.

3- ألا يقل السن عن 18 سنة ولا يزيد عن 28 سنة في تاريخ أول يوم تلقي قبول الطلبات.

4 - ألا يقل مجموع درجات المؤهل الدراسي عن 70% أو تقدير عام جيد جدا لكل الوظائف.

5 - أن تتضح اللياقة الصحية حسب لائحة البيئة الطبية والنفسية والجسدية وأن يجتاز الاختبارات التي تجريها الهيئة بنجاح تام.

6 - يتم توريد مبلغ 750 جنيها بحوالة بريدية باسم الهيئة القومية للسكك الحديد تحت (1001 - 404)، مقابل رسوم الطلبات وجزء من قيمة إجراء الاختبارات ولا يرد هذا المبلغ في حالة التخلف عن الحضور أو تقديم مستندات مخالفة لشروط الإعلان.

7 - يستبعد من يتضح عدم انطباق الشروط عليه حتى بعد إعلان النتيجة ومطابقة أصول المستندات.

8 - يلتزم المتقدم للمسابقة باتباع كافة القوانين والتعليمات المعمول بها بالهيئة وفي حالة اجتيازه كافة الاختبارات.

واكدت الهيئة على تقدم المستندات بعد توافر الشروط الموضحة سابقا ومن يرغب في التقدم لهذه المسابقة عليه أن يتقدم بطلب شخصيا خلال المدة من 12/9/2020 إلى 26/9/2020 بطلب مرفقا به صور المستندات الاتية:

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1 - المؤهل الدراسي.

2 - شهادة الميلاد كمبيوتر.

3 - بطاقة الرقم القومي سارية.

4 - شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي أو الإعفاء المؤقت أو ما يحدد موقفه من التجنيد.

5 - عدد (4) صور شخصية 4*6

6 - صحيفة الحالة الجنائية باسم الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

7 - أصل الحوالة البريدية.

8 - ملف ورق حجم كبيرة.

9 - شهادة تأهيل مني لذوي الاحتياجات الخاصة لوظيفة صراف تذاكر فقط.

على أن يتم مراجعة تقديم الطلبات من يوم 27 حتی 28، وسوف يتم الإعلان عنها يوم 2020 / 9 / 29 وذلك على بوابة الحكومة الإلكتروني.