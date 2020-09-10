قرار جمهورى بانتهاء إدارة وزارة السياحة لمنطقة قصر المنتزه  



أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 481 لسنة 2020، بانتهاء تولي وزارة السياحة مسئولية الإدارة والاستغلال المؤقت لمنطقة قصر المنتزه وقيامها بتسليم المنطقة إلى رئاسة الجمهورية. وتتولى رئاسة الجمهورية بصفتها الجهة صاحبة الولاية على منطقة المنتزه تطوير المنطقة لأغراض التنمية والسياحة دون تغيير طبيعتها القائمة على المنفعة العامة.

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