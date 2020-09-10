رابطة الدوري الإسباني تكشف عن الكرة الجديدة لليجا من أمام الأهرامات

كشفت رابطة الدوري الاسباني، عن الكرة الجديدة، للموسم الجديد 2020 - 2021، بحملة ترويجية من أمام أهرامات الجيزة، التي سيتم اللعب بها في البطولة المحلية الأشهر بالعالم والتي يتنافس فيها أعرق الأندية العالم ريال مدريد وبرشلونة.
كما قامت الرابطة بوضع كرة عملاقة أمام أهرامات الجيزة ونشرت عبر الحساب الرسمي للرابطة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" وعلقت قائلة: "من مصر أم الدنيا، ومِن أمام الأهرامات التاريخية، LaLiga تقدم لكم كرة الموسم الجديد 2021-2020".
وفى سياق أخر، رابطة الدورى الإسبانى، قررت تأجيل انطلاق الموسم الجديد من الليجا 2020 - 2021، ليبدأ يوم السبت المقبل، بدلا من غدا الجمعة، بعد توصية من الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بمنع إقامة مباريات المسابقة يومة الجمعة والاثنين، خلال أول جولتين، بشكل مؤقت.
وأعلن الموقع الرسمى للدورى الإسبانى، عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، عن تأجيل مباراة افتتاح الموسم الجديد من الليجا بين غرناطة وأتلتيك بيلباو، غدا الجمعة إلى السبت 12 سبتمبر، على أن يتم ترحيل مباراة ديبورتيفو ألافيس وريال بيتيس لتقام مساء الأحد بدلا من يوم الإثنين، وبذلك ستكون مباراة إيبار مع ضيفه فريق سيلتا فيجو، عصر السبت المقبل، أولى مواجهات الموسم الجديد من الدوري الإسباني 2020 - 2021.
جدير بالذكر أن ريال مدريد سيغيب عن خوض الجولة الأولى، وبرشلونة سيغيب عن خوض أول جولتين، وذلك لاعطاء اللاعبين مزيدا من الراحة بعد مشاركة الفريقين فى الأدوار الإقصائية من دورى أبطال أوروبا الشهر الماضى.
وتوج ريال مدريد، بلقب الموسم الماضى من الدوري الإسباني، على حساب غريمه التقليدى برشلونة، للمرة الـ34 فى تاريخه، بعد موسم شاق، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.
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