رابطة الدوري الإسباني تكشف عن الكرة الجديدة لليجا من أمام الأهرامات

كشفت رابطة الدوري الاسباني، عن الكرة الجديدة، للموسم الجديد 2020 - 2021، بحملة ترويجية من أمام أهرامات الجيزة، التي سيتم اللعب بها في البطولة المحلية الأشهر بالعالم والتي يتنافس فيها أعرق الأندية العالم ريال مدريد وبرشلونة.

كما قامت الرابطة بوضع كرة عملاقة أمام أهرامات الجيزة ونشرت عبر الحساب الرسمي للرابطة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" وعلقت قائلة: "من مصر أم الدنيا، ومِن أمام الأهرامات التاريخية، LaLiga تقدم لكم كرة الموسم الجديد 2021-2020".

وفى سياق أخر، رابطة الدورى الإسبانى، قررت تأجيل انطلاق الموسم الجديد من الليجا 2020 - 2021، ليبدأ يوم السبت المقبل، بدلا من غدا الجمعة، بعد توصية من الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بمنع إقامة مباريات المسابقة يومة الجمعة والاثنين، خلال أول جولتين، بشكل مؤقت.

Advertisements