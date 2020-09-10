وفد من رئاسة الجمهورية يفاجئ سيدة القطار على الهواء.. فيديو

وأضافت: "الولد متكلمش، وكان نازل معاه من القطار، وأنا اللى مرضتش، وقلتله لما أمك تقولك تقعد، ولما شافنى بطلع فلوس كان نازل، وأصريت على دفع التذكرة، رفض وأصر على دفع ثمنها".

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وتابعت: "أنا كنت في طريقي لحضور فرح ابن اختي، وانا ساكنة في المحلة بالجمهورية، وأعمل معلم خبير رياض أطفال في الغربية وأعمل في التربية والتعليم من 26 سنة".