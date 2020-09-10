قومي المرأة : تعيين "سيدة القطار " عضوا بفرع المجلس بالغربية

وأشار المجلس - في بيان أصدره اليوم - إلى أن الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس تواصلت مع السيدة صفية ومن المقرر أن تلتقي بها الأسبوع المقبل لتكريمها.
من ناحية اخرى.. زارت منى عطيه مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة المنوفية مساء اليوم السيدة "صفية " في مكان إقامة اختها بمحافظة المنوفية والتى كانت في زيارة لها لحضور مناسبة سعيدة.
وأعربت مقررة الفرع عن خالص تقديرها واعتزازها لما قامت به السيدة " صفية ابراهيم " من دور انساني عظيم نابع من قلب أم مصرية أصيلة، مؤكدة أنها فخر لجميع نساء مصر.
وقدمت المقررة للسيدة "صفية ابراهيم" باقة ورد تكريما لها ، ونقلت لها تحيات وتقدير جميع عضوات واعضاء المجلس برئاسة الدكتورة مايا مرسي، ولجانه وفروعه بالمحافظات وأمانته العامة.
وكانت "سيدة القطار" قد دافعت عن مجند أثناء تواجدها بالقطار رقم 948 المتجه من المنصورة إلى القاهرة أمس ، حينما حدثت مشادة بين المجند وكمسري ورئيس القطار الذى أصر على أن يدفع قيمة التذكرة أو النزول من القطار ، لتهم السيدة صفية ابراهيم بدفع قيمة التذكرة 22 جنيها لحل المشكلة بشكل سريع .
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