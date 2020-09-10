وفد رئاسي ومنصب مهم| 6 تحركات من مؤسسات الدولة لتكريم سيدة القطار

تحولت الست صفية لحديث مصر بعد موقفها الشهم مع مجند تعرض لمعاملة سيئة من رئيس قطار المنصورة والكمساري، بسبب ثمن التذكرة، وهو الأمر الذي دفعها للتدخل ودفع ثمن التذكرة لرئيس القطار رافضة نزول المجند منه.

المصريون تداولوا على نطاق واسع الفيديو الذي ظهرت فيه السيدة ، وأغرقوها بكلمات الشكر والإشادة والفخر بتصرفها اللافت ، بينما تحدثت هي فيما بعد عن ذلك الموقف قائلة إنها رأت في المجند ابنها، وأن البدلة العسكرية لا يجب أن تهان.

مؤسسات الدولة الرسمية أيضا لم تتوقف منذ تداول الفيديو عن إبداء إعجابها بموقف السيدة ، وسعت لتكريمها بكافة الطرق ، ونستعرض تحركات الدولة لتكريمها من خلال التقرير التالي ..

- رئاسة الجمهورية

قام وفد من رئاسة الجمهورية اليوم يزيارة خاصة للسيدة صفية في منزلها لتوجيه تحية خاصة من الرئيس السيسي لها.

- وزير الدفاع

أعلنت السيدة صفية أن وزير الدفاع شكرها في مكالمة شخصية.

- القوات المسلحة

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أصدرت القوات المسلحة بيانا رسميا شكرت فيه السيدة صفية على موقفها من المجند قائلة إن ما فعلته يعبر عن أصالة المرأة المصرية التى تحمل فى قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة.. كما تواصلت مع السيدة لتكريمها.

- وزير النقل

قدم كامل الوزير الشكر لسيدة القطار على موقفها ، مؤكدا أنه سيتوجه لزيارتها في أقرب وقت.

- وزارة التعليم

وزير التعليم الدكتور طارق شوقي ، من جانبه الشكر للسيدة صفية المعلمة ، وأعلنت الوزارة عن تنظيم تكريم يليق بالموقف النبيل الذي قامت به المعلمة باعتبارها نموذجا يحتذى به في الوطنية ، كما وجهت نقابة المعلمين الشكر لها.

- المجلس القومي للمرأة

الدكتوره مايا مرسي رئيسة المجلس، تواصلت مع صفية "سيدة القطار" اليوم ، وستلتقى بها الاسبوع المقبل تكريما لها، كما تم تعيينها عضوه بفرع المجلس بالغربية.. وقامت مجموعة من العضوات بزيارتها وتكريمها بباقة من الورد اليوم.